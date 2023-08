Lucrarile de modernizare a malurilor Somesului nu au fost incheiate conform termenului, in aprilie 2023, zona de promenada inca nu este finalizata, iar clujenii deja sunt ingrijorati de calitate acestora. Oamenii sunt atenti mai ales la modul in care au fost plantati noii copaci si cum sunt ingrijiti acestia.Locuitorii orasului au remarcat deja ca unii dintre noii copaci plantati au cazut de fiecare data cand in oras a fost o ploaie mai puternica."Stiu ca inca nu e gata zona de promenada de ... citeste toata stirea