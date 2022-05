Copii injunghiati de propria mama intr-un sat din Cluj. Ce pedeapsa a primit femeia, la un an de la savarsirea crimei halucinante

Crima, comisa in ziua de 21 aprilie 2021, in comuna Bobalna din judetul Cluj, a socat comunitatea locala. Doi fratiori de 6 si 8 ani au fost injunghiati de propria mama, din dorinta de a se razbuna pe socrul sau. Dupa un an de la tragedie, femeia si-a aflat pedeapsa, 9 ani de inchisoare cu executare pentru tentativa de omor.In 21 aprilie a.c., in jurul orei 16.30, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Dej au fost sesizati de catre o femeie 31 de ani, din comuna Bobalna, cu privire la ... citeste toata stirea