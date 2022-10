Copii internati pentru supradoze de droguri. Unii au doar 12 ani. Cannabis-ul, pe primul loc

Dr. Gabriela Nitescu, medic primar in sectia Toxicologie - ATI de la Spitalul Clinic de Copii Grigore Alexandrescu din Capitala, a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca in ultima perioada prezenta copiilor care au luat supradoza de droguri este constanta in clinica, una dintre cele mai vechi de acest tip din Capitala, fiind o sectie unicat in structura de urgente pediatrice. Acesta este doar varful icebergului, spune medicul, pentru ca aici ajung doar cei cu supradoze, in timp ce numarul ... citeste toata stirea