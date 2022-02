Copii raniti de "moneda ruseasca", un joc periculos care face furori printre elevii clujeni. Un consilier local a tras un semnal de alarma in online

Radu Boloveschi, consilier local USR al primariei Cluj-Napoca, a atras atentia, pe pagina sa de Facebook, asupra unui joc periculos care incepe sa ia amploare si sa devina din ce in ce mai popular in randul elevilor.Retelele de socializare s-au umplut de videouri in care elevii din toata tara incearca o noua provocare lansata pe platforma Tik Tok. Consilierul local, Radu Boloveschi, avertizeaza ca jocul periculos pe care copiii il fac la scoala ar putea avea consecinte destul de grave. ... citeste toata stirea