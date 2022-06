Parintii plecati din tara pot lasa copiii la orice persoana apropiata, nu doar la rude. Vorbim de un proiect de lege care a fost votat deja in Parlament.Vor fi schimbari si pentru custodia copiilor ai caror parinti sunt in proces de divort. Din momentul in care cei mici implinesc 14 ani au dreptul sa opteze cu cine vor sa locuiasca si care este programul de mentinere a relatiilor personale cu celalalt ... citeste toata stirea