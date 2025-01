Copiii clujenilor se joaca printre sobolani! Orasul de cinci stele nu a rezolvat inca problema rozatoarelor din parcuri

Parcurile din Cluj-Napoca, locuri in care copiii ar trebui sa se joace in siguranta, devin din ce in ce mai periculoase, iar parintii sunt nevoiti sa fie mereu cu ochii in patru. In ultima vreme, au fost surprinsi tot mai multi sobolani plimbandu-se nestingheriti prin parcurile destinate copiilor.Recent, o mamica a semnalat ca, in parcul de langa Big Manastur, rozatoarele au fost vazute printre copii si adulti, punand in pericol sanatatea celor mici."In parcul pentru copii de langa Big ... citește toată știrea