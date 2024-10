Copiii controversatului milionar clujean Adrian Martian, dati disparuti azi, erau victime: "Mama lor le-a scufundat..."

Abuzurile la care au fost supusi copiii lui Adrian Martian: Mama ii ameninta si le baga capul sub apa, in cadaIn Romania, o alarma a fost emisa dupa disparitia a trei frati, de 11, 9 si 7 ani, care au disparut fara urma in timp ce erau sub supravegherea bonei.Copiii sunt ai lui Adrian Martian, un milionar din Cluj, care se afla intr-un scandal tumultuos cu mama lor, Roxana.Potrivit lui Adrian Martian, marturiile socante ale copiilor, obtinute in urma unei evaluari realizate de un psiholog ... citește toată știrea