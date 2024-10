Copiii disparuti ai milionarului Adrian Martian au fost gasiti

Copiii milionarului clujean Adrian Martian, disparuti de doua zile, au fost gasiti si s-ar afla in prezent la tatal lor. Antonio, Rania si Raisa au disparut, luni, din casa lor din Santandrei, in care locuiau doar cu bona lor. In ultimele zile, politistii i-au cautat inclusiv cu caini de urma. Parintii s-au despartit si se judecau acum pentru custodie."In legatura cu cazul celor trei copii disparuti din localitatea Simeria, politistii continua cercetarile in vederea identificarii acestora. In ... citește toată știrea