Copiii milionarului clujean Adrian Martian au fost gasiti! Cei 3 se afla alaturi de tatal lor: ,,Am crezut ca nu o sa te mai vedem niciodata" - VIDEO

Copiii afaceristului clujean Adrian Martian au fost gasiti in cursul noptii de miercuri spre joi de catre tatal lor.Antonio, Rania si Raisa au disparut, luni, din casa lor din Santandrei, in care locuiau cu bona lor.Acestia au fost cautati cu disperare de autoritati, inclusiv cu caini."In legatura cu cazul celor trei copii disparuti din localitatea Simeria, politistii continua cercetarile in vederea identificarii acestora. In cursul noptii trecute, politistii au reintrat in contact cu tatal ... citește toată știrea