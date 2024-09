Copiii oamenilor fara adapost din Cluj, in situatie critica. Nu merg la scoala si dorm in frig, in Parcul Rozelor: "Stau pe strada fara sa fie scolarizati"

Mai multe familii fara adapost isi petrec noptile pe bancile din Parcul Rozelor din Cluj-Napoca. Din pacate, cei care sufera cel mai mult sunt copiii acestor familii, minori care nu au avut sansa sa mearga la scoala si sunt nevoiti sa doarma in frig.O clujeanca sustine ca aceste persoane nu au creat probleme in zona, insa odata cu venirea frigului, conditiile de trai devin din ce in ce mai dificile pentru aceste familii.Din acest motiv, reprezentantii Primariei Cluj-Napoca au fost somati sa ... citește toată știrea