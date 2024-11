Copiii si bunicii din Cluj tremura de frica in fata soferilor care fac raliuri langa gradinite: "Recurg la manevre de intimidare"

Mai multi clujeni au semnalat ca siguranta pietonilor este pusa in pericol zilnic pe Aleea Rucar din Cluj-Napoca, in apropierea Cresei Cenusareasa si a Gradinitei Dumbrava Minunata.O mamica sustine ca, dimineata intre orele 7:30 - 8:15 si dupa-amiaza in intervalul 16:45 - 17:30, numerosi soferi ignora regulile de circulatie, punand in pericol parintii, bunicii si copiii care tranziteaza zona pentru a ajunge cresa sau la gradinita.Conform locuitorilor din zona, soferii circula cu viteze peste ... citește toată știrea