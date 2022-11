Un pieton a fost lovit de un autoturism pe strada Paris din Cluj-Napoca.Accidentul s-a produs luni seara, in jurul orei 19.00.Din primele cercetari rezulta faptul ca un tanar din municipiul Cluj-Napoca, care se angajase in traversarea strazii pe marcajul pietonal a fost acrosat de autoturismul condus de o femeie in varsta de 48 de ani.Tanarul a fost transportat la o unitate medicala pentru ... citeste toata stirea