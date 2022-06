Un copil de 11 ani a disparut de acasa, in 4 iunie, politia fiind anuntata dupa 24 de ore.Baiatul dat disparut se numeste DIOSZEGI RARES, are 11 de ani, si locuieste in comuna Floresti, judetul Cluj. El a plecat in 4 iunie, in jurul orei 13.00, de acasa si nu a mai revenit.Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia!SEMNALMENTE - inaltime 1.20 m , 40 ... citeste toata stirea