Copilul cazut intr-o prapastie in timpul unui concurs de motocros, in stare critica la Terapie Intensiva: "Starea ramane grava in continuare"

Copilul de 12 ani care a cazut duminica, 9 octombrie, intr-o prapastie din Muntii Gutai in timp ce participa la un concurs de motocros se afla in stare grava la Terapie Intensiva.Citeste si: Un copil de 12 ani a cazut intr-o prapastie in timp ce participa la un concurs de motocrosMinorul a cazut, duminica, de pe motocicleta intr-o prapastie, in timp ce participa la un concurs de motocros montan in Muntii Gutai. A fost gasit inconstient de un barbat care l-a recunoscut si i-a alertat pe ... citeste toata stirea