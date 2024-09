Cornel Catoi a fost repus in functia de rector la USAMV. Curtea de Apel Cluj a admis recursul profesorului

Curtea de Apel Cluj a admis, joi, 27 septembrie, recursul formulat de profesorul Cornel Catoi, dupa ce initial instanta a suspendat, in aceasta vara, hotararile Senatului Universitatii prin care profesorul a fost pus in functia de rector. Profesorul poate continua cu atributiile de rector la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara.Cornel Catoi a fost suspendat din functie de Tribunalul Cluj, pe data de 24 iunie. Decizia a venit in urma unui proces intentat de cinci profesori ... citește toată știrea