Coronavirus la Cluj: numarul deceselor creste cu peste o suta intr-o luna, numarul spitalizatilor creste de 4 ori

Coronavirusul a facut peste o suta de victime doar in aceasta prima luna din an si doar in Cluj, judetul din tara cu cele mai multe cazuri de infectie depistate pana acum.In Cluj au decedat doar din 1 ianuarie si pana acum nu mai putin de 112 persoane infectate cu coronavirus, dupa cum arata datele Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta. Totodata numarul celor spitalizati a crescut de aproape patru ori. Astfel, in 31 decembrie figurau in datele CJSU un numar de 1.788 de decese, azi ... citeste toata stirea