Coronavirus: Peste 2000 de cazuri in Romania in ultimele 24 de ore. Situatia in judetul Cluj

In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.241 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), la nivel national, cu 927 mai putine decat in ziua anterioara. De asemenea, 464 de persoane sunt internate la ATI.In judetul Cluj au fost raportate 196 de noi cazuri de coronavirus. Rata de infectare pe judet este de 5,32 cazuri la mia de locuitori.37 de pacienti sunt internati la ATI in Cluj.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.241 cazuri noi de persoane infectate cu ... citeste toata stirea