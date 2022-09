Corpul de Control al Ministerului Sanatatii cere mutarea Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca intr-un alt sediu. Spitalul ar fi amenajat ilegal sectii intr-un pod

Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal (ICUTR) din Cluj-Napoca ar trebui sa se mute in alt sediu pentru ca actuala locatie nu indeplineste criteriile sanitare, arata un comunicat al Ministerului Sanatatii, care citeaza un raport al Corpului de control.In raport, Corpul de control a constatat ca inca din 2002 spitalul foloseste pe post de sectie cu paturi un pod care nu a fost amenajat conform cu standardele sanitare.Mai mult, sectia respectiva nu are o iesire in caz de urgenta si ... citeste toata stirea