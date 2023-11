Stupul de corupti depistat de procurori la Inspectoratul de Stat pentru Controlul Traficului Rutier (ISCTR) Cluj scoate la lumina cat de mare este mafia peste tot in institutiile publice.Procurorii DNA, probabil singurii care nu sunt controlati in Romania, au reusit sa deschida un dosar penal pe numele Bogdan Stefan Durlea, inspectorul sef al ISCTR Cluj, o institutie importanta care face controale rutiere in special vizand marii transportatori, adica unde sunt si banii.In luna noiembrie, ... citeste toata stirea