Cosmarul urban din Cluj continua! O strada este sufocata de masinile parcate haotic: "Se intrece orice limita"

In Cluj-Napoca, haosul parcarilor neregulamentare nu reprezinta o noutate pentru clujeni!De curand, o strada din Cluj s-a transformat intr-un adevarat cosmar pentru locuitorii din zona, in condiutiile in care se parcheaza neregulamentar zi de zi.Mai mult, intr-o sesizare facuta, un sofer este tras la raspundere pentru faptul ca intrece orice limita si parcheza dupa cum are el chef, fara sa aiba vreo problema ca deranjeaza atat pe restul soferilor, cat si ... citește toată știrea