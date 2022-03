Costume de competitie, medalii sau echipamente de antrenament ale campionilor olimpici romani, in expozitii la Cluj-Napoca, Timisoara si Suceava

Editia a doua a expozitiei "Romania la Jocurile Olimpice", organizata in perioada 25 martie-10 mai, de Asociatia ESCU, si cu sprijinul Muzeului Sportului, al sportivilor, federatiilor si al colectionarilor, aduce in prim-plan cultura sportiva de performanta in Romania, din interbelic si pana in prezent, avand o versiune extinsa, itineranta, la Cluj-Napoca, Timisoara si Suceava.O scurta radiografie a sportului romanesc si a rezultatelor noastre de la Jocurile Olimpice, Campionatele Europene si ... citeste toata stirea