Costurile metrolui din Cluj au fost actualizate cu 35%. Investitia creste la 2,4 milarde de euro, fara TVA, dar ramane rentabila, arata seful de proiect

Consilierii locali au aprobat, cu 19 voturi pentru si 4 abtineri, actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea metroului in Cluj. Primarul Emil Boc a aratat ca actualizarea este de 35%m ca Ministerul Transporturilor a agreat atat metodologia folosita cat si actualizare in sine dar si ca proiectul ramane in grafic in privind finantarii din PNRR, insa a subliniat ca exista si o finantare asumata de la bugetul de stat, plus alte surse constituite pentru programele de investitii. ... citeste toata stirea