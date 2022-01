COVID-19 in Cluj-Napoca: Incidenta a ajuns aproape la varful inregistrat in valul patru al pandemiei

Incidenta COVID-19 in Cluj-Napoca a ajuns la 10.67 cazuri la mia de locuitori, iar cifrele cresc zilnic.In municipiu sunt raportate 3.594 cazuri oficiale de COVID, dar numarul este de cateva ori mai mare, pentru ca multi fac boala si nu raporteaza.In judetul Cluj, incidenta cazurilor a ajuns la 7,47 cazuri la mia de locuitori, in crestere cu 1 la mie, fata de ziua de sambata.Cat era rata infectarii in 15 octombrie 2021, varful valului patru la ClujRata de ... citeste toata stirea