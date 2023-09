In ciuda faptului ca parcarile din centrul orasului, aflate in administrarea autoritatilor locale, produc anual incasari masive, avand tarife extrem de piperate, acestea nu ofera servicii pe masura si sunt extrem de aglomerate.,,Desi Primaria are in administrare parcarile din centrul Clujului din Piata Unirii, Piata Cipariu, Piata Mihai Viteazul si Motilor care produc incasari anuale de 1 milion de euro, calitatea serviciilor oferite lasa de dorit. Timpul de asteptare pentru accesul in ... citeste toata stirea