Cozi lungi la ghiseele de taxe si impozite din toata tara. Romanii asteapta ore intregi pentru a-si rezolva problemele

A treia zi din an incepe cu cozi uriase la ghiseele pentru plata taxelor si a impozitelor. Romanii au dat navala inca de la primele ore ale diminetii, cu toate ca darile pot fi achitate pe internet. In plus, reducerea de 10% pentru plata in avans e valabila pana la final de martie.Romanii au obiceiul de a-si rezolva aceste probleme administrative inca din primele zile ale anului, dar foarte multi au mers personal pentru ca nu-si puteau rezolva aceste probleme online sau au venit sa-si rezolve ... citeste toata stirea