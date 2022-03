Crater in Andrei Muresanu, in acelasi loc ca acum 3 ani! "Se sapa gura de metrou" - FOTO

Pe strada Andrei Muresanu, din cartierul cu acelasi nume, in martie 2019 asfaltul cedase si s-a format un crater de toata frumusetea. RADP Cluj a intervenit si a realizat o lucrare cu "garantie".Garantia a fost de numai 3 ani de zile, pentru ca, in martie 2022, craterul a reaparut. "Fain frumos", cum ar spune ardeleanul, drumul s-a surpat in acelasi loc. Dupa cum se vede, drumul a cedat exact in petecul decupat de cei de la RAPD, ... citeste toata stirea