Crematoriu uman, o varianta mult mai ieftina decat inmormantarea

Crematoriul uman, desi nu este o practica foarte des intalnita, mai ales printre credinciosi, este o varianta mult mai accesibila din punct de vedere financiar.Ce este un crematoriu uman?Un crematoriu uman este o unitate specializata in cadrul careia se realizeaza incinerarea de corpuri umane. Incinerarea umana este o practica foarte veche in istoria omenirii, insa primul crematoriu uman din Europa infiintat ca unitate destinata acestui proces a aparut in Anglia in anul 1878. In Romania, ... citeste toata stirea