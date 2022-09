Cresa cu 11 grupe din Borhanci primeste finantare. Boc: "Vom construi cea mai mare cresa din Cluj"

Cresa de peste 26,8 milioane de lei, fara TVA, care face parte din hub-ul educational din Borhanci va primit finantare prin PNRR. Primarul Emil Boc a spus ca saptamana umatoare se va semna cel mai probabil contractul de finantare, urmand ca Primaria sa demareze procedurile pentru constuirea acesteia, fiind vorba despre cea mai mare cresa din Cluj-Napoca. Durata de realizare a investitiei a fost fixata la 2 ani, din care constructia are nevoie de un an si 8 luni."Tocmai am obtinut aprobarea ... citeste toata stirea