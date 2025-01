Cresa de 100 de locuri in Borhanci, cartier nou lipsit de astfel de dotari publice

Primaria municipiului Cluj-Napoca a emis ordinul de incepere a lucrarilor pentru constructia unei noi crese in cartierul Borhanci, anunta primarul Emil Boc, printr-o postare pe pagina sa de Facebook. Noua cresa va avea o capacitate de 100 de locuri, iar proiectarea acesteia este finalizata."In Borhanci mai avem in constructie bazinul olimpic, scoala gimnaziala din Borhanci si liceul si sala de sport din Borhanci", a spus primarul.Investitia totala in HUB-ul educational din Borhanci ... citește toată știrea