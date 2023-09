Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca, in saptamana 18 - 24 septembrie, 41,3% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Timis, Iasi, Prahova si Ilfov.In aceasta perioada, au fost inregistrate 14.861 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 si au fost raportate 27 de decese la pacienti cu COVID-19.Potrivit raportului saptamanal de supraveghere, 55,3% dintre cazurile confirmate s-au inregistrat la persoane care nu s-au ... citeste toata stirea