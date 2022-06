Cresc dobanzile la creditele bancare. Recordul din ultima perioada

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, incheie saptaman al 6,01%, mentinand trendul de crestere din ultima perioada, scrie ZF.ro.La inceputul lunii mai, indicele ROBOR la 3 luni era cotat la 5,01%, in timp ce la inceputul lunii aprilie acesta era cotat la 4,60%.Indicele ROBOR la 3 luni a inceput anul 2022 la 3,02%. Cresterea indicelui la nivelul actual a inceput in data de 24 februarie, cand Rusia ... citeste toata stirea