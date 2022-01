Cresc salariile si pensiile speciale ale magistratilor

Salariile magistratilor vor creste din nou, dupa ce a fost majorat de la 465 la 605 lei indicele in baza caruia se calculeaza acestea. Astfel, vor creste si pensiile speciale, pentru ca acestea sunt raportate la drepturile salariale aflate in plata. Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, cel care a semnat ordinul in acest sens, sustine ca astfel Ministerul Justitiei va evita cheltuieli de zeci de milioane de lei pentru procese intentate de magistrati pentru recuperarea unor drepturi salariale.In ... citeste toata stirea