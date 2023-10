Creste considerabil numarul de ordine de protectie provizorii eliberate in Cluj de catre politisti, arata un raport, cu aproape o suta intr-un an, adica aproape un sfert.Astfel, conform unui raport al Inspectoratului Judetean de Politie doar in primele noua luni din acest an politistii de ordine publica au emis aproape patru sute de ordine de protectie provizorii, mai exact 394, cu un plus de 93 fata de perioada similara a anului trecut, o crestere cu 23%. Dintre acestea, vasta majoritate - ... citeste toata stirea