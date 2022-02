Creste numarul infectarilor cu SARS-CoV-2 la copii. Precizarile si recomandarile pediatrului Mihai Craiu

Copiii sunt din ce in ce mai frecvent infectati cu SARS-CoV-2, reprezentand o proportie foarte mare din totalul celor confirmati, atrage atentia medicul pediatru Mihai Craiu, care face cateva precizari despre efectele pandemiei in cazul celor mici, pe pagina Spitalul Virtual pentru Copii. Acesta a mentionat ca, in general, formele facute de copii nu sunt severe, dar exista numeroase potentiale efecte pe termen lung. Aceasta in contextul in care si in Romania, de cateva zile, a inceput ... citeste toata stirea