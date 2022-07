Crestere considerabila a numarului de cazuri de infectie cu coronavirus in Cluj, numarul pacientilor spitalizati s-a dublat in doua saptamani, cele mai multe cazuri din tara, dupa Bucuresti.Datele Ministerului Sanatatii arata ca in Cluj sunt internati azi un numar de 60 de pacienti infectati cu coronavirus, cei mai multi din Romania dupa Bucuresti cu peste doua sute. In Cluj, opt dintre ... citeste toata stirea