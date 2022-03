Crestere continua a ratei de infectare cu coronavirus in Cluj-Napoca, azi aceasta a ajuns la 8,5 cazuri la mie fata de 8,18 in ultimele doua zile.Numarul cazurilor active de infectie cu coronavirus din municipiu ajung azi la peste 2.800, mai exact 2.857, o incidenta de 8,5 cazuri la mia de locuitori. Spre comparatie in ultimele trei zile incidenta a fost de 8,16 sau dupa caz 8,18 la mie, cu 2.748 de cazuri active.In judet numarul total al cazurilor de ... citeste toata stirea