Crestere continua a ratei de infectare cu coronavirus in Cluj-Napoca, numarul cazurilor se apropie de trei mii.Datele Directiei de Sanatate Publica din Cluj arata ca incidenta infectiei cu coronavirus ajunge in resedinta de judet, azi, la 8,82 cazuri la mia de locuitori, in crestere de la 8,5 la mie vineri. Aceasta inseamna aproape trei mii de cazuri active de infectie depistate in ... citeste toata stirea