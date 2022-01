Crestere continua a ratei de infectare cu coronavirus la Cluj, in judetul din tara cu cea mai ridicata rata, a crescut cu un punct procentual doar de pe o zi pe alta, in conditiile in care e deja dubla fata de media nationala.Rata de infectare cu coronavirus e azi in Cluj de 17,85 cazuri la mie, in crestere de la 16,95 la mie ieri. E cea mai ridicata rata de infectare din tara, urmata de cea din Timis cu 16,71 cazuri la mie si, la mare distanta, de Ilfov cu 12,98 si Bucuresti cu 12,79 cazuri ... citeste toata stirea