"Cresterea de pensii va fi mai mare decat prevede legea". Anuntul facut de Ministrul Finantelor, in plina criza economica

Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a afirmat sambata, in cadrul unei interventii televizate, ca guvernantii nu pregatesc doar o crestere a pensiilor, ci chiar o crestere "mai mare decat prevede legea"."Cresterea pensiilor a fost anuntata si ramane ultima, sa zic asa, discutie de facut in coalitie, cand suntem cu tot bugetul. Nu trebuie sa uitam ca avem un cuantum suplimentar si la aparare. Nu trebuie sa uitam ca avem o serie de elemente de care trebuie tinut cont, in sensul in care cresterea ... citeste toata stirea