Tarifele pentru abonamentele de parcare vor creste in anul 2024 la Cluj-Napoca. Motivul fiind indexarea acestora cu rata inflatiei, lucru pe care nu-l putem spune si despre salariile din Romania.Indexarea tarifelor cu indicele de inflatie aduce scumpiri in noul an de pana la cateva zeci de lei pentru un loc de parcare."Taxele administrate de catre Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcarilor sunt propuse spre a fi stabilite pentru anul 2024 tinand cont de nivelul aprobat ... citeste toata stirea