O dubla crima a avut loc, miercuri, in localitatea clujeana Baciu. Un tanar drogat si-a ucis cu cutitul mama si bunica.Dublul asasinat a avut loc in cursul acestei zile, in comuna clujeana Baciu, pe str. Corbului. Potrivit surselor Buna Ziua Cluj, un tanar si-ar fi ucis cu cutitul mama si bunica, pe fondul consumului ... citeste toata stirea