Crima ingrozitoare pentru care o tanara romanca adoptata in Italia e condamnata la inchisoare pe viata. "I-au dat foc cand inca traia, se distrau cum agoniza"

Margareta Buffa, o romanca adoptata de o familie de italieni, a fost condamnata la inchisoare pe viata de Curtea de Apel din Palermo. Decizia este defintiva. Margareta Buffa a fost gasita vinovata in cazul mortii unei alte tinere romance, Nicoleta Indelicato, si ea adoptata de o familie italiana. Cele doua tinere se cunoscusera in Italia, in copilarie, si erau prietene bune, cel putin in aparenta. Prietenia lor ar fi fost pusa greu la incercare dupa ce Nicoleta ar fi avut o relatie cu iubitul