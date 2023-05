Crima ingrozitoare in Dezmir, comuna Apahida. O femeie si-a ucis sotul cu un cutit, dupa ce acesta semnase sa o scoata pe propria raspundere de la Spitalul de Psihiatrie. Faptele s-ar fi intamplat de fata cu mezinul familiei, un copil in varsta de doar 3 ani. Femeia a fost retinuta de politisti, relateaza dejeanul.ro.Totul s-a intamplat aseara, in localitatea Dezmir. Barbatul lucra ca marinar si era plecat adeseori perioade lungi de acasa, iar de cei trei copii ai familiei avea grija femeia. ... citeste toata stirea