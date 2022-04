Crima odioasa in Saptamana Mare. O femeie din comuna Moldovenesti, judetul Cluj si-a ucis sotul. Femeia a fost retinuta si acuzata de omor

Un barbat a fost ucis de propria sotie marti, 19 aprilie, in comuna Moldovenesti din judetul Cluj, criminalistii si Procurorii Parchetului de langa Tribunalul Cluj au declansat o ancheta in acest caz.Surse juridice au declarat ca femeie in varsta de 29 de ani si-a omorat sotul care era cu peste 30 de ani mai in varsta decat ea. Anchetatorii care investigheaza odioasa crima sustin ca aceasta ar fi avut loc din pricina unei discutii aprinse care ar fi degenerat intr-un scandal casnic.Femeia a ... citeste toata stirea