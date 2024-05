Criminalitatea in Cluj creste ingrijorator, arata datele Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica, furtul din masini creste cu 30% intr-un an

Criminalitatea in Cluj creste ingrijorator, arata datele Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica.ATOP a publicat azi un raport privind siguranta clujenilor in primul trimestru din an, din care reiese ca in primele trei luni din an Politia a fost sesizata - prin plangere, denunt, acte incheiate de alte organe de constatare prevazute de lege sau sesizare din oficiu - despre comiterea a 4.360 de infractiuni, inregistrandu-se o crestere cu 4,86% a criminalitatii sesizate, comparativ cu primele ... citește toată știrea