Crin Antonescu si-a dat demisia din PNL: "Trebuie sa plec si o fac cu sufletul plin"

Crin Antonescu, candidatul Aliantei Electorale "Romania Inainte", si-a dat demisia din PNL, cu cateva ore inaintea inregistrarii candidaturii la Presedintie din partea aliantei PNL-PSD-UDMR."Azi mi-am dat demisia din PNL, dupa 35 de ani. E straniu dar necesar. Azi ma simt ca in ianuarie 1990. Trebuie sa aparam ce avem mai de pret, trebuie s-o luam de la capat. Am petrecut ani extraordinari, am trait intamplari, am cunoscut oameni.Am invatat, am construit, am dus batalii, am trait nebanuite ... citește toată știrea