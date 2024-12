Crin Antonescu vorbeste despre cel mai mare pacat al lui Iohannis. Viitorul candidat la prezidentiale a spus TOTUL: "Pentru Dumnezeu"

Candidatul coalitiei PSD, PNL, UDMR la Presedintia Romaniei, Crin Antonescu, a afirmat, vineri seara, ca presedintele Klaus Iohannis a facut si lcururi bune in mandatul sau, dar si lucruri care au fost cel putin neinspirate. "E un pacat care a coplesit mandatul. Si acel pacat este tacerea", a afirmat Crin Antonescu, adaugand ca "presedintele nu poate sa taca"."Presedintele trebuie sa fie chipul Romaniei, inauntru si in afara (...) Sa faca ordine, atat cat poate, cu Constitutia pe care o are (.. ... citește toată știrea