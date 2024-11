Cristi Danilet a rabufnit la adresa romanilor: "Nu vine Dumnezeu sa voteze in locul nostru si nu trimite mesaje pe Tik Tok"

Fostul judecator clujean Cristi Danilet a rabufnit la adresa romanilor, cu privire la faptul ca un numar mare de oameni au votat fara sa stie pe cine voteaza.El a postat un videoclip in care sotia lui Calin Georgescu vorbeste despre un anumit tip de oameni care se folosesc de numele lui Dumnezeu si indeamna oamenii sa nu-si foloseasca mintea, exact ca sotul ei."Doamna Georgescu are dreptate. Sunt unii care isi fac cruce cand camera este pe ei, transforma altarul in tribuna politica, il ... citește toată știrea