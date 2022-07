Cristian Danilet, exclus a treia oara din magistratura

Judecator Cristian Danilet a fost exclus din nou din magistratura, acum pentru exercitarea functiei cu grava neglijenta."HOTARARE Cu majoritate, Admite actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara impotriva domnului Danilet Cristi Vasilica - judecator in cadrul Tribunalului Cluj. In baza art. 100 lit. e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplica domnului Danilet Cristi Vasilica - judecator in ... citeste toata stirea