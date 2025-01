Cristian Tudor Popescu, despre venirea lui Trump la putere: "Esarile Europei vor fi stapanite bucata cu bucata de SUA"

Cristian Tudor Popescu trage un semnal de alarma cu privire la planurile lui Donald Trump in cel de-al doilea mandat al sau la Casa Alba.Gazetarul sustine ca un nou pact Ribbentrop-Molotov urmeaza sa fie semnat intre Trump si Putin, iar Uniunea Europeana va avea de suferit."Un nou pact Ribbentrop-Molotov cu Rusia lui Stalin, ma rog, Putin, pentru impartirea Europei. In acest scop, Uniunea Europeana trebuie sparta si tarile Europei stapanite bucata cu bucata de SUA, in afara de cele "da-le ... citește toată știrea